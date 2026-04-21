Seit dem 1. April hat das Restaurant am Almensee einen neuen Pächter – und einen neuen Namen. Besonders stolz ist er auf seinen Holzofen.

Die Gastronomie-Betriebsgesellschaft Immerso Catering hat die Gaststätte übernommen, die künftig unter dem Namen „Panorama“ am Almensee firmiert. „Unsere Zielsetzung ist es, das ganze Jahr über Gäste zu haben und das Restaurant erfolgreich zu betreiben. Bislang war der Betrieb saisonal auf den Sommer ausgelegt. Wir wissen, dass es nicht ganz leicht ist, Gäste in den Wintermonaten ins Lokal zu bekommen“, erklärt Restaurantleiter Manuel Ulrich.

Das Angebot ist an den Bedürfnissen der Campingplatz-Besucher ausgerichtet: So gibt es in Ferienzeiten und am Wochenende ein Frühstücksbüffet, auch abends erwartet die Gäste ein Büffet. „Wir freuen uns natürlich auch über Besucher aus der Stadt und der Region“, betont Ulrich.

Liegestühle mit Seeblick

Er betreibt in Zusammenarbeit mit Knaus Campingpark bereits eine Gaststätte auf einem Platz an der Lahn und ist außerdem in der Pfalz mit einem Catering-Service aktiv. „Außergewöhnlich sind die Öffnungszeiten, das Restaurant ist von 11.30 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet, an Tagen mit Frühstück sogar ab 9 Uhr“, erklärt Camp-Managerin Claudia Höhn.

Auch Gäste, die nur etwas trinken wollen, seien willkommen, erklärt Ulrich. Besonders beliebt bei diesen Besuchern seien die Liegestühle mit Blick auf den Almensee, die der benachbarte Campingpark zur Verfügung gestellt hat. „Die sind schon jetzt eigentlich immer belegt“, sagt Ulrich. An Wochenenden und in den Ferien werden in einem Holzofen abends neapolitanische Pizzen frisch zubereitet. Stolz ist der Gastronom auch auf die Pfälzer Gerichte auf seiner Karte. Beim Wein setzt Ulrich ganz auf die Pfalz – so finden sich unter anderem die Bad Dürkheimer Betriebe Hauer und Gebrüder Bart auf der Karte.

Besondere Veranstaltungen geplant

In das Restaurant, das im Innenraum 70 sowie in einem Nebenraum, der für Veranstaltungen gemietet werden kann, 120 Gästen Platz bietet, hat der Campingplatzbetreiber Knaus nach eigenen Angaben eine sechsstellige Summe investiert. Punkten möchte Ulrich auch mit der Terrasse mit Seeblick, die bis zu 140 Gästen Platz bietet. Darüber wollen Ulrich und sein Team gezielt auf besondere Erlebnisse wie Muttertagsbrunch, Vatertagsgrillen oder Wein-Einsteigerkurse setzen.