Wachenheim. In der Schneiderei Hito am Rathausplatz hat vergangene Woche ein Paketshop eröffnet. Doch er ist noch nicht komplett ausgestattet.

Dass der neue Wachenheimer Paketshop am Standort der alten Post keine Waage zur Gewichtserfassung der Sendungen hat, wir der eine oder andere Kunde wohl schon festgestellt haben. Wie die Deutsche Post auf Nachfrage mitteilte, würde man nicht jeden neuen Shop sofort mit einer Waage ausstatten. „Wir beobachten, wie sich die Nachfrage in Wachenheim entwickelt, um dann zu entscheiden, dort eine Vollausstattung des Paketshops vorzunehmen“, berichtet Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek. Dann sei natürlich auch eine Waage dabei. Er gehe aber davon aus, dass der Zulauf in Wachenheim sehr groß sein werde.

Als Tipp empfiehlt der Konzernsprecher, in der Übergangszeit die Sendungen zu Hause auf der Küchenwaage zu wiegen, um dann im Paketshop die nötige Frankierung zu veranlassen.