Die Adventsfeier in der Lutherischen Kirche in Wachenheim konnte in diesem Jahr wegen der Pandemie bereits zum zweiten Mal nicht stattfinden. Auf die vorweihnachtliche Überraschung müssen die Senioren dank der Wachenheimer Landfrauen trotzdem nicht verzichten.

Dass der traditionelle Adventsnachmittag auch in diesem Jahr nicht möglich ist, hätten sich die Landfrauen nach der Absage im vergangenen Jahr eigentlich nicht vorstellen können. Aber die Pandemie ist und bleibt hartnäckig. „Wir setzten alle Hoffnungen darauf, wieder gemütlich in der Kirche zusammenkommen zu können“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Elfriede Gleber, die damit den Wunsch aller Landfrauen wiedergibt.

„Wir möchten auch in diesem Jahr die alten Leute nicht vergessen und wollen ihnen ein bisschen Adventstimmung in die gemütliche Stube daheim bringen“, berichtet sie. Deshalb habe man wieder ein Adventspaket gepackt, das etwas Licht und Fröhlichkeit in den zurzeit etwas trostlosen Alltag bringen soll. Mithilfe von Lebkuchen, einem Piccolo, einer Minitaschenlampe, einem Schreibgerät für die weihnachtliche Einkaufsliste sowie einer Wachenheimer Weihnachtsgeschichte von Pfarrerin Julia Heller und einem Grußwort des Bürgermeisters Torsten Bechtel (CDU) und der Landfrauen sollte dies gelingen. Auf den beliebten Rotweinkuchen im Glas musste schweren Herzens verzichtet werden. Das habe man aufgrund der Marmeladenaktion und anderer Verpflichtungen in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes nicht „gebacken bekommen“, gibt Gleber zu.

Zwölf Landfrauen füllen Beutel in Stadthalle

„Nach unserem Aufruf im Amtsblatt, dass sich alle Wachenheimer ab 60 Jahren bei uns melden sollten, hatten wir zusammen mit unseren eigenen Kenntnissen in diesem Jahr fast 700 Adressen zusammen“, berichtet Gleber. Dazu seien noch die 110 Bewohner des Bürgerspitals gekommen. In einer gemeinsamen „Packaktion“ füllte ein Team von zwölf Landfrauen die Beutel in der Stadthalle. Diese wurden seit vergangenem Mittwoch im gesamten Stadtgebiet verteilt.

Die Wachenheimer Landfrauen profitieren von der Ortskenntnis: „Das klappt immer sehr gut“, berichtet Gleber. Möglich war der „Advent für zu Hause“ auch durch Spenden der Burgapotheke, der VR-Bank und der Sektkellerei Schloss Wachenheim.