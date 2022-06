Das Burg- und Weinfest Wachenheim findet in diesem Jahr ersatzweise vom 23. bis 26. September statt. Auf der Wachtenburg, dem Marktplatz, in der Bahnhofstraße und auf dem Rathausplatz dürfen sich die Besucher auf abwechslungsreiches Weinfestprogramm aus Livemusik, Wachenheimer Weinen und Sekten sowie Kulinarik freuen. Wie Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) mitteilt, habe man sich in der Verwaltung mit der Touristinformation, dem Bauhof und dem Ordnungsamt zusammengesetzt und dabei den neuen Termin für das abgesagte Burg- und Weinfest den festgelegt. „Dann haben wir bei den in Frage kommenden Höfen und den Standbetreibern nachgefragt, ob sie mitmachen werden. Als eine sehr große Zahl ,Ja’ gesagt hat, haben wir uns entschieden, das Fest zu organisieren“, berichtet der Bürgermeister, der mit dieser Entscheidung sichtlich zufrieden ist. „Wir schauen, dass es im September ein schönes Fest wird, freuen uns aber darauf, im nächsten Jahr wieder wie gewohnt das Weinfest feiern können“, ergänzt Bechtel.