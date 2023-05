Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kita „Pusteblume“ in Wachenheim soll um einen Ruheraum von knapp 60 Quadratmetern erweitert werden. Diese einstimmige Empfehlung gab der Bauausschuss an den Stadtrat. Dort wird das Thema in der Sitzung am Montag behandelt (19.30 Uhr, Stadthalle).

Neue gesetzliche Regelungen machen die räumliche Erweiterung notwendig. Wenn man davon ausgehe, dass alle Eltern künftig ihren Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung in der Kita geltend machten