In der Wachenheimer Entengasse soll ein öffentlicher Parkplatz entstehen. Im Frühjahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Anwohner fürchten nun um ihren Parkplatz.

Die Entengasse ist eine kleine Sackgasse an der Wachenheimer Stadtmauer. Vor über zehn Jahren kaufte die Stadt dort ein Haus und riss es ab. Dadurch entstand ein kleiner Parkplatz mit rund einem Dutzend Plätzen. Anwohner haben seitdem den überwiegenden Teil davon bei der Stadt gemietet. Gedacht war der Parkplatz von Beginn an aber als Übergangslösung. Seit einigen Jahren plant die Stadt dort einen öffentlichen Parkplatz. Im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen. Kostenpunkt: rund 186.000 Euro.

Dass sich die Anwohner auf einen neuen Parkplatz nicht freuen, liegt daran, dass ihnen wohl die feste Parkmöglichkeit verloren gehen wird.

Stadt rechnet mit Zuschüssen

Die Stadt rechnet laut Ortsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU) mit hohen Zuschüssen. Diese gebe es aber nur, wenn ein öffentlicher Platz entsteht. Dieser dürfe zwar bewirtschaftet werden, eine feste Verpachtung sei aber nicht vorgesehen. Die Bauabteilung arbeite daran, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Fläche weiter von den Anwohnern genutzt werden könne. Anwohnerparken sei aber keine Möglichkeit, sagte er auf Nachfrage einer Anwohnerin in einer Sitzung des Stadtrats. „Sie hätten gerne die Sicherheit, dass Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Parkplatz vorfinden. So eine Lösung werden wir versuchen zu finden“, so Bechtel.