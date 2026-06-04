Im Haus der Kirche in Bad Dürkheim soll ein neuer Jugendraum entstehen. Die Synode des Kirchenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt hat dafür am Samstag die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Laut Verwaltungsamtsleiter Bernd Wohnsiedler war der bisherige Jugendraum im zweiten Obergeschoss unter anderem aus Brandschutzgründen nicht mehr dauerhaft als Gruppenraum nutzbar. Eine bisher als Abstellraum genutzte Garage im Hof soll nun umgebaut werden. „Die Jugendlichen wollen selbst mitanpacken“, kündigte er an. Nötig seien Mittel in Höhe von 65.000 Euro. Auf Antrag des Sausenheimer Pfarrers Christopher Markutzik wurde die Summe auf 80.000 Euro aufgestockt. So gebe es einen Puffer; ein möglicher Restbetrag könne in die Jugendarbeit investiert werden, argumentierte er.