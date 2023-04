Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Wachenheim gibt es ab sofort eine öffentliche Schnellladesäule für E-Autos. Sie steht auf dem neuen Betriebsgelände „Am Alten Galgen“ der Stadtwerke Wachenheim. Am Mittwoch wurde sie in Betrieb genommen. Wo die nächsten Säulen installiert werden, steht auch schon fest.

Hinter den zwei Parkplätzen bei der Ladesäule entsteht das neue Gebäude der Stadtwerke Wachenheim. Die Ladesäule weist die drei gängigsten Ladeanschlüsse