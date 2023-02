Der Bau von drei Parkplätzen vor der Apotheke in der Wachenheimer Weinstraße 90 bringt Verkehrseinschränkungen mit sich. In 14 Tagen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nach Auskunft des Bauamtsleiters der Verbandsgemeinde Wachenheim, Stefan Schneider, werden in der Weinstraße 90, Ecke Königswingert, in Wachenheim gerade drei Parkplätze errichtet. Der Bürgersteig werde dafür etwas in Richtung Apotheke versetzt und hinter die Parkplätze verlegt. Die vorhandenen Grün-Bottiche müssten entfernt werden.

Der Bau der sogenannten Längsparkplätze ist die Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses vom Sommer des vergangenen Jahres mit der Vergabe der Bauleistung. Die Einrichtung der Baustelle erfolgte am Montag. Mit den Bauarbeiten durch das beauftragte Straßenbauunternehmen Robert Stapf aus Friedelsheim wurde am Mittwoch begonnen.

Schneider rechnet damit, dass die Arbeiten in 14 Tagen abgeschlossen sein werden. Bis dahin wird der Verkehr über eine Ampelschaltung wechselseitig in beiden Fahrtrichtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Bauamtsleiter bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis, wenn es gelegentlich zu etwas längeren Wartezeiten an den Ampeln kommen könne.

Die neuen Parkmöglichkeiten sind aktuell in erster Linie für Kunden der Apotheke und der Arztpraxis gedacht. Später sollen sie auch Besuchern der Sparkasse, die neue Räumlichkeiten im noch zu errichtenden Lindenbrunnen-Carré beziehen möchte, das sich in unmittelbarer Nähe der Weinstraße befinden wird, zur Verfügung stehen.

Nach der Fertigstellung werden die Parkmöglichkeiten als Kurzparkplätze ausgewiesen und können nicht als Dauerparkplätze genutzt werden. Die Parkzeit werde noch in Form einer verkehrsrechtlichen Anordnung festgelegt; Schneider plädiert für eine maximal halbstündige Parkdauer. Die Baukosten in Höhe von etwa 48.000 Euro werden zu zwei Dritteln von der Stadt Wachenheim getragen. Der Rest werde privat finanziert.