Wer in jüngster Zeit in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim sonore Glockentöne oder Schlagwerke von ehrwürdigen Standuhren gehört hat, mag sich gewundet haben. Doch die Klänge, die die Uhrzeit weisen, haben eine einfache Erklärung: Seit Januar wohnt Uhrmacherin Nathalie Trebbe im Haus Nummer 2b.

Die 46-jährige ehemalige Inhaberin des Dürkheimer Traditionsjuwelierladens Trebbe hat sich in ihrer Heimat als Uhrmacherin selbstständig gemacht.

Zuvor hatte sie