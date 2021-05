Weil nach einem Unfall in der Raiffeissenstraßen in Wachenheim am Dienstag gegen 19 Uhr Öl ausgelaufen war, ist die Wachenheimer Feuerhwehr mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen ausgerückt. Ein Alpha Romeo war in Richtung Friedeslehimer Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr das Fahrzeug in Höhe einer Fußgängerüberquerung gegen eine Metallabsperrung und riss diese laut Wehrführer Thomas Münch aus der Verankerung. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Wagen ist aber wohl ein Totalschaden.

Ölwanne aufgerissen

„Wir haben festgestellt, dass am Fahrzeug die Ölwanne aufgerissen war und sich das Öl in der Raiffeisenstraße bereits verteilt hatte“, berichtet Münch weiter. „Wir haben die Straße gesperrt und Ölbindemittel gestreut, um den Ölfluss, der durch einsetzenden Regen noch verstärkt wurde, zu stoppen“. Nachdem eine Spezialfirma die Straße gereinigt hatte und das Unfallfahrzeug abgeschleppt worden war, konnte die Straße gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden.