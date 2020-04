Wegen einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke am Dienstag gegen 3 uhr morgens waren Teile von Hardenburg und Wachenheim bis zu einer Stunde ohne Strom. Ein Umspannpunkt in Hardenburg war knapp vier Stunden von der Störung betroffen. Das haben die Pfalzwerke mitgeteilt. Die Netzteams Vorderpfalz und Pfälzer Bergland der Pfalzwerke Netz AG sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle hätten die Stromversorgung schnellstmöglich wiederhergestellt, so das Unternehmen.