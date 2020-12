Wie nachträglich bekannt wurde, hat es zwischen Samstag und Mittwoch einen zweiten Einbruch in ein Wochenendhaus am Mundhardter Hof in Wachenheim gegeben. Ähnlich der ersten Tat hebelten dem Polizeibericht zufolge Unbekannte auch hier die Gartentür auf und gelangten so auf das Grundstück.

Am Wochenendhaus drangen sie durch das Aufhebeln einer Seitentür in das Anwesen ein. Dort brachen die Täter eine weitere Zwischentür auf und durchwühlten wie schon bei der ersten Tat die Räumlichkeiten. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Bei der Spurensuche stellte die Polizei fest, dass sich die Täter mit ihrem Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle festgefahren hatten und von einem geländegängigen Wagen herausgezogen wurden. Entsprechende grobstollige Reifenspuren konnten festgestellt und gesichert werden.

Den Fahrer dieses Fahrzeugs konnten die Beamten am Freitag ermitteln. Er wusste nichts von dem vorherigen Einbruch und wollte nur hilfsbereit sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder einen beige-grauen BMW mit LU- oder MA-Kennzeichen beobachtet haben, sich unter Telefon 06322/9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Ob die beiden Einbrüche im Wochenendgebiet von den selben Tätern verübt wurden, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.