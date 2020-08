Ein Unfall hat sich am Samstag zwischen Wachenheim und Kurpfalzpark ereignet. Laut Polizei war ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim gegen 15.25 Uhr mit seinem Motorrad Richtung Kurpfalzpark unterwegs, als ihm zwischen Campingplatz und Oppauer Haus eine Kolonne, bestehend aus einem Bus und zwei weiteren Fahrzeugen, entgegenkam. Das letzte Fahrzeug, ein weißes Auto, missachtete das Rechtsfahrgebot und fuhr zu weit in der Spur, weshalb der Motorradfahrer eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm, allerdings rutschte das Motorrad seitlich weg und der Mann zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise zu dem weißen Fahrzeug unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.