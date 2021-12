Eine lange Baugeschichte verbindet sich mit diesem Haus in Wachenheim. Bei näherem Hinschauen verrät ein Detail, dass sie vor über vier Jahrhunderten begann. An der Ostseite des Hauses in der Schlossgasse befindet sich ein kleines Portal. Solche Tore sind als Kellerzugänge bedeutende Bauelemente, typisch auch in Weinbaugebieten. Glatt behauen wölben sich die Sandsteine zu einem schönen Bogen, der das Tor umfasst. Die Jahreszahl „1578“ offenbart seine Entstehung. Das darüber liegende kleine Fenster hat auf einer Seite einen Klappladen. Er ist im gleichen Blau gestrichen wie das Holz der Torflügel. Efeu hat sich an der Hauswand ausgebreitet, umfasst das Fenster und rankt über den Laden. Auch den Sandsteinbogen bedeckte es teilweise. Inzwischen sind die Stämme der wuchsstarken Kletterpflanze gekappt. Wo ihr vertrocknetes Laub abfällt, wird das dicht gewundene Zweigwerk sichtbar. Ein Teil der Hausmauer steht wieder frei von Bewuchs, so auch die aufschlussreiche Jahreszahl.