Am Mittwoch hat die Polizei bei zwei Geschwindigkeitskontrollen in Bad Dürkheim und Wachenheim vier Verkehrssünder erwischt. Zwischen 9.50 und 11.20 Uhr waren demnach in der Eichstraße in Bad Dürkheim von 57 Fahrzeugen drei mit mehr als den erlaubten 30 Stundenkilometern unterwegs. Im verkehrsberuhigten Bereich – im Volksmund Spielstraße – in der Pegauer Straße in Wachenheim hielt sich zwischen 12.05 und 13.45 Uhr nur einer von 17 Fahrern nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. Mit 38 anstatt der zulässigen sieben Kilometern in der Stunde war er aber gleich viel zu schnell unterwegs. Gegen die Temposünder werden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Während der beiden Kontrollen konnten die Beamten zudem mit den Bürgern reden. Die Anwohner hätten die Kontrolle sehr positiv wahrgenommen.