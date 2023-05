Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Für rund 272.000 Euro wird ein Teil der Weinstraße (L 516) in Wachenheim saniert und umgestaltet. In Höhe des „Pfortenstücks“ ist eine Querungshilfe geplant, die für Fußgänger und Radfahrer den Weg von West nach Ost erleichtern soll. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Der Stadtmauerrundweg wird in direkter Verlängerung an den Verbindungsweg „Hinter dem Graben“ angeschlossen. Dafür wird die Fußgängerampel in