Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Zeiten der Pandemie saßen wir alle ziemlich viel auf dem Sofa rum. Ute Schrah und Gemeindeschwester plus Vera Götz wollen nun mit einem Angebot in Dackenheim für mehr leichten Sport sorgen – mit drei Bewegungsspaziergängen in und um den Ort

Ute Schrah, so erzählt es Vera Götz, hat sie angesprochen, weil sie im Ort etwas für Senioren machen wollte. Denn die Dackenheimerin war für die Jugend schon aktiv und hat