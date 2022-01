Rund jeder Vierte war zu schnell: Bei einer Tempokontrolle in der Wachenheimer Waldstraße hat die Polizei am Donnerstag gegen sieben Fahrer Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. 30 Fahrzeuge hatten die Polizisten zwischen 16.30 und 17.30 Uhr kontrolliert, sieben überschritten die zulässigen 50 Stundenkilometer – einer war gar mit 79 „Sachen“ unterwegs. Vorbildlich dagegen zeigten sich die Autofahrer im Bereich der B37 im Bad Dürkheimer Ortsteil Hardenburg: Hier hielten sich alle der über 50 gemessenen Fahrzeuge zwischen 15.15 und 15.45 Uhr an Tempo 50. Nur kleinere Beanstandungen ergab laut Polizei eine morgendliche Schulwegkontrolle am Schulzentrum in der Kanalstraße. Bei drei von 17 Fahrrädern stellten die Polizisten Beleuchtungsmängel fest. Diese seien aber gemeinsam vor Ort behoben worden.