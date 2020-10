Von „unbelehrbaren Verkehrsteilnehmern“ berichtet die Polizei nach einer Geschwindigkeitskontrolle in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim. Am Donnerstag waren die Beamten von 13 bis 15 Uhr im Einsatz. 15 Verwarnungen gab es, weil sich die Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde gehalten haben. Der Schnellste war mit 56 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die „Unbelehrbaren“ waren der Meinung, die Polizei müsse doch besseres zu tun haben.