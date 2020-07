Zwölf Autofahrer waren am Mittwoch bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Friedelsheimer Straße (L 525) in Wachenheim zu schnell unterwegs. Das hat die Polizei mitgeteilt. Gemessen wurde in Fahrtrichtung Weinstraße, wo 30 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen war der schnellste Autofahrer 55 Kilometer pro Stunde gefahren. Außerdem war ein Autofahrer nicht angeschnallt.

Kontrolle auch im Welsring

Bei einer weiteren Kontrolle im Wellsring in Bad Dürkheim in Richtung Altenheim war laut Polizei nur wenig verkehr. Nur ein Autofahrer war mit 42 Kilometern pro Stunde zu schnell.