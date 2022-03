In der Friedelsheimer Straße in Wachenheim hat die Polizei am Montag zwischen 7.15 und 8 Uhr überprüft, ob das Tempolimit im Schulumfeld eingehalten wird. Den Beamten zufolge wurde vor allem die von 7 bis 18 Uhr geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde überwacht. Insgesamt waren sieben Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, einer davon fuhr 61 Kilometer pro Stunde.