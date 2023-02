In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Wachenheimer Bahnhofstraße ein grauer Mercedes S65 AMG im Wert von 25.000 Euro gestohlen. Laut Polizei war der Wagen, Baujahr 2010, in der Hofeinfahrt des Anwesens ordnungsgemäß verschlossen abgestellt worden. Der Diebstahl soll sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, zugetragen haben. Wie die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug entwenden konnten, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.