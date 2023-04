Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang des Monats müssen Schüler an weiterführenden Schulen auch im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Ein Besuch in einer Klasse der Integrierten Gesamtschule Wachenheim zeigt: Die Maskenpflicht ist nervig – aber kommt bei den Schülern trotzdem besser an als Heimunterricht.

Nach der Pause herrscht ein großes Gedränge an der Eingangstür der IGS Deidesheim/Wachenheim am Standort Wachenheim. Alle Schüler müssen sich die Hände desinfizieren,