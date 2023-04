Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinder mussten in diesem Jahr auf vieles verzichten. Auch die beliebten Martinsumzüge fallen wegen der Pandemie aus. In Ellerstadt und Wachenheim wollen zwei Initiativen St. Martin auf andere Weise feiern – nicht zusammen, aber doch miteinander. Und auch in Kindergärten ist der heilige Martin Thema.

In Ellerstadt soll am Mittwoch, beginnend mit dem Läuten der Kirchenglocken um 18 Uhr, das „Ellerstadter Martinsleuchten“ an den heilig gesprochenen Bischof von Tours erinnern. Die Ellerstadter