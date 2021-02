Die Verbandsgemeinde plant, künftig einige Sitzung im Hybridmodell auch online abzuhalten, kündigte VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) an.

Am Montag hatte in der Friedelsheimer Schwabenbachhalle eine nicht-öffentliche Präsenzsitzung des Verbandsgemeinderats stattgefunden. Kritik kam von der Grünen-Fraktion, die in einem Eilantrag die Aussetzung weiterer Sitzungen forderten, bis für alle Onlinesitzungen möglich seien. Er habe den Grünen geantwortet und unter anderem auf das Hygienekonzept verwiesen, die Fraktion habe daraufhin teilgenommen, so Bechtel. Nicht anwesend sei die SPD-Fraktion gewesen. Das Gremium war nach seiner Aussage beschlussfähig und habe einstimmig der Einstellung eines neuen Digitalisierungsbeauftragten zugestimmt – eine Stelle, die es bislang in der VG noch nicht gegeben habe. Unter anderem, um diese Person kennenzulernen, sei auch eine Präsenzsitzung sinnvoll, so Bechtel.

Ausschusssitzungen per Video sollen künftig aber angeboten werden. Geplant sei ein Hybridmodell wie etwa in Bad Dürkheim, um auch den Ratsmitgliedern und Zuschauern ohne technische Ausstattung eine Möglichkeit der Teilhabe zu geben.

Eine Herausforderung ist derzeit noch die Raumfrage: Der Ratssaal in der Verwaltung sei zwar technisch gut ausgestattet, diene aber als Briefwahlbüro, so Bechtel. Bei „ganz wichtigen Sitzungen“ will der Bürgermeister weiter auf Präsenzveranstaltungen setzen.