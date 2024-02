Unter dem Motto „Aufstehen für die Demokratie“ haben die Bad Dürkheimer Stadtratsfraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG und FDP am Samstag zu einer Mahnwache auf dem Ludwigsplatz und in der Kurgartenstraße aufgerufen. Nach Angaben der Kreisverwaltung rechnen die Veranstalter mit bis zu 2000 Teilnehmern. Um deren Sicherheit zu gewährleisten, seien Absperrungen und Parkverbote notwendig, so die Kreisverwaltung. Die Veranstaltung soll etwa eineinhalb Stunden dauern, sie beginnt um 15 Uhr. Von 14 bis 17.30 Uhr gelten am Samstag daher folgende Einschränkungen: Die Kurgartenstraße wird ab der Einmündung Mannheimer Straße gesperrt, für das Pfarrgässchen wird eine Bedarfsausfahrt auf die Mannheimer Straße eingerichtet. Entlang der Kurgartenstraße gilt absolutes Halteverbot.

Neben den fünf Fraktionen des Dürkheimer Stadtrats sind das Bündnis für Vielfalt und Toleranz, das Jugendkomitee, der Protestantische Kirchenbezirk Bad Dürkheim/Grünstadt, die Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesu Bad Dürkheim und der Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund dabei. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) wird ebenso eine Rede halten wie je ein Sprecher der fünf Fraktionen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Dürkheimer Musikschule.

Ebenfalls am Samstag, 17. Februar, ist in Grünstadt auf dem Schillerplatz eine Versammlung unter dem Motto „Für Demokratie und Freiheit“ geplant. Sie dauert von 11 bis 12.30 Uhr, erwartet werden hier laut Kreisverwaltung rund 1000 Teilnehmer.