Ein leichtsinniger Bürger hat am Sonntag gegen 23 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Buchenweg in Wachenheim ausgelöst. „Er hatte am Freitag gegrillt und wollte die Grillkohle dann gestern in der Mülltonne entsorgen“, beschreibt Wehrführer Thomas Münch am Montag den Ursprung des Unheils. Da die Kohle noch glühte, löste sie einen Brand aus, der von dem Abfallbehälter bereits auf die Garage übergriffen hatte und kurz davor war, das Dachgebälk des angrenzenden Wohnhauses zu erreichen, als die Feuerwehr mit drei Einsatzwagen und 20 Rettungskräften eintraf. Denen gelang es gerade noch rechtzeitig, das zu verhindern und das Feuer zu löschen. „Hätten die Flammen auf das Dach übergegriffen, hätte im Nu das ganze Haus gebrannt“, verdeutlicht er.

Tipp der Feuerwehr

Vor diesem Hintergrund weist Münch noch einmal darauf hin, dass Holz- oder Grillkohle immer erst vollständig abkühlen muss, ehe sie gefahrlos entsorgt werden kann. „Am besten in einen Blecheimer schütten, Wasser drauf geben und drei bis vier Tagen kühlen lassen“, empfiehlt der Experte.