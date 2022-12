Zum nunmehr dritten Mal organisiert der Lionsclub Wachenheim eine Brillensammlung. Nicht mehr benötigte Brillen können an den Samstagen 3. und 10. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr, an folgenden Sammelstellen abgegeben werden: Rewe Wachenheim, Stadtplatz Bad Dürkheim, HIT-Markt Bad Dürkheim. Die gesammelten Sehhilfen werden anschließend vom Verein „Brillen Weltweit“ in Koblenz sortiert, gereinigt und aufgearbeitet, um sie in Ländern der Dritten Welt kostenlos an Menschen mit Sehstörungen auszuteilen. So können zum Beispiel Kinder dank der Brillen dem Schulunterricht folgen. Parallel zur Brillensammlung hält Lionsclub Spendenboxen bereit. Das Geld wird dieses Jahr nach seinen Angaben dem Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim zugute kommen.