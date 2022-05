Gegen 18 Uhr hat am Freitag eine Wachenheimer Familie auf dem Gehweg in der Waldstraße in Wachenheim darauf gewartet darauf, die Straße überqueren zu können. Plötzlich lief laut Polizei der sechsjährige Sohn zwischen zwei im Stau stehenden Autos hindurch auf die andere Straßenseite, wurde hierbei von einem 59-jährigen Fiatfahrer im Begegnungsverkehr hinter den beiden Wagen trotz sofortiger Bremsung erfasst und zu Boden geschleudert. Der Junge wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An dem Fiat entstand kein Schaden.