Gegen 17.30 Uhr sind die Feuerwehren Wachenheim und Friedelsheim-Gönnheim am Mittwoch in den Mandelring in Wachenheim gerufen worden. Dort trat in einem Anwesen Gas aus einem Leck an einer Gasleitung aus. „Die Bewohner haben den Gasgeruch wahrgenommen und vorbildlich reagiert. Sie haben sofort die Fenster geöffnet und sind raus auf die Straße“, lobte der Wachenheimer Wehrführer Thomas Münch. Die Retter, die mit 25 Leuten und vier Fahrzeugen angerückt waren, stoppten den Gasaustritt und belüfteten das Gebäude. Sie waren ungefähr eine Stunde im Einsatz.