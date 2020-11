Der 24-jährige Joschka Brodbeck aus Weisenheim am Berg tritt bei der Landtagswahl im März als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis 42 an. Die Delegierten schickten den Erzieher und Studenten am Donnerstag in Wachenheim einstimmig ins Rennen. Es gab auch eine Besonderheit.

Brodbeck, der unter anderem dem Landesvorstand der Grünen Jugend angehört und Mitglied im Verbandsgemeinderat Freinsheim ist, steht auf der Landesliste der Grünen zur Landtagswahl auf dem aussichtslosen Platz 40. Er engagiert sich seit 2012 bei der Grünen Jugend und seit 2013 bei den Grünen. Brodbeck bezeichnete die Landtagswahl „als eine wichtige Wahl mit wichtigen Weichenstellungen“. Kampf gegen Klimawandel und Artenverlust, Verkehr und offene Gesellschaft nannte der Kandidat als seine Schwerpunktthemen.

Der Klimawandel sei eine Bedrohung für die Landwirtschaft und führe zum Absterben von Waldgebieten, so Brodbeck. „Können wir uns Umweltschutz leisten, ist nicht mehr die Frage“, so Brodbeck. Es gehe darum, wie man die Umwelt erhalten könne.

Beim Verkehr gelte es, sich für einen „starken Öffentlichen Personennahverkehr“ einzusetzen, forderte der 24-Jährige. Der sei gerade in der Fläche nicht optimal, das gelte auch für den Landkreis Bad Dürkheim. Brodbeck plädierte dafür, stillgelegte Trassen wie die Eistalbahn zu reaktivieren. Der Grünen-Politiker forderte eine offene, lebendige, demokratische Gesellschaft, „in der Vielfalt als Bereicherung verstanden wird“ und Asylbewerber mit „offenen Armen empfangen werden“. Es gelte „jeden Tag für Demokratie zu kämpfen“. Er sprach sich für den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums aus. Auch forderte er, dass die Grünen Bewegungen, wie Fridays for Future und Black Lives matter eine Stimme geben sollen.

Die Wahl von Brodbeck dürfte eine Premiere gewesen sein: Beim Kreisverband der Grünen ist es üblich, dass Kandidaten, die sich um ein derartiges Mandat bewerben, Fragen gestellt werden. Brodbeck musste keine einzige beantworten. Für die Position des B-Kandidaten fand sich kein Bewerber.