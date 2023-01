Prominente Wahlkampfunterstützung für den von der SPD unterstützten Kandidaten Peter Schäffling: Am Stand der SPD warb am Samstag der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende Kurt Beck um Stimmen für die Wahl am 29. Januar. Trotz des unverhofften Wintereinbruchs kamen zahlreiche Neugierige zum Stand auf den Wachenheimer Marktplatz. Neben Kurt Beck waren auch einige Genossen aus der Region, wie Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger und der Landtagsabgeordnete Christoph Spies zur Rückenstärkung für Andreas Schäffling erschienen. „Mir gefällt besonders der vielfältige Lebenslauf unseres Kandidaten“, sagte Beck, der von Freunden aus der Gegend wahrgenommen habe, dass man den Wechsel in der Verbandsgemeinde wolle. Er halte es sogar für möglich, so Beck, dass die Wahl bereits im ersten Wahlgang entschieden werden könne.