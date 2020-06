Am Mittwoch, 10. Juni, geht es wieder los: Wildpark, Wölfe und Wutzel können wieder besucht werden. Laut Kurpfalzpark-Webseite ist das „Bähnel“ (Kurpfalz-Express) noch geschlossen, Greifvogelshows und Puppentheater gibt es bis auf Weiteres nicht.

Wer Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte oder Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur hat, darf den Park laut Kurpfalzpark-Webseite nicht besuchen. Auch raten die Betreiber Personen in der Risikogruppe von einem Besuch ab. Für alle anderen gelten Hygienevorschriften: Abstand halten, Maskenpflicht in allen überdachten und Warte-Bereichen, Händewaschen und die Nies- und Hustenetikette beachten. Essen gibt es ausschließlich am „Imbiss am See“, alle anderen Verkaufsstellen sowie die Grillstellen sind geschlossen. Die Spielplätze dagegen sind offen. „Um Menschenansammlungen zu vermeiden, ist die Fütterung unserer Tiere leider nicht gestattet“, schreibt der Park-Betreiber. Aus diesem Grund gebe es derzeit auch kein Wildfutter zu kaufen. Auch das Puppentheater und die Greifvogelshow finden deshalb nicht statt.

Sonderpreise

Derzeit kostet der Eintritt für Erwachsene 14 Euro, für Kinder (vier bis 14 Jahre) 12 Euro.