Obwohl die Kreisstraße 16 wohl bereits am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben wird, bleibt der Wachenheimer Kurpfalz-Park bis einschließlich Gründonnerstag geschlossen. Dies teilte Geschäftsführer Andreas Teipelmann auf Anfrage mit. „Auch wenn die K16 wieder offen ist, sind wir auf unserem Gelände noch damit beschäftigt, für Ordnung nach dem Schneechaos zu sorgen. Am Freitag sind wir aber wieder für unsere Gäste da“, so Teipelmann.