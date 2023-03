Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Finanzielle Probleme haben die Kulturvereine in der Region wegen Corona nicht. Auf die Pandemie-Beschränkungen reagieren sie in der VG Wachenheim sehr unterschiedlich. Während einige in der Hoffnung auf bessere Zeiten Programme erstellt haben, herrscht bei anderen erst einmal Stillstand. In einer losen Reihe geht es um den Kulturbetrieb im Lockdown.

„Im Moment herrscht etwas Lähmung“, beschreibt Sam Sommer, Vorsitzender des Vereins Kunst und Kultur in EIlerstadt (KuKiE), die derzeitige Stimmung. „Streaming und digital ist