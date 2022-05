Am Sonntag werden beim 17. Kräutermarkt etwa 40 Aussteller von 11 bis 18 Uhr in der Burgstraße und auf dem Marktplatz den Besuchern Kräuter, Stauden, Obst und Gemüse sowie Blumen anbieten.

Helmut Bremicker vom Heimatverein informiert, dass während des Markts in der Weinstraße von Hausnummer 38 bis zur Bahnhofstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer beschränkt wird. Für die Anreise empfiehlt er den öffentlichen Nahverkehr. Wer nicht auf das Auto verzichten könne, solle sein Gefährt nach Möglichkeit auf den Parkplätzen in der Friedelsheimer Straße vor dem Schwimmbad, der Schule oder Am Alten Galgen abstellen. Wer mit dem Fahrrad unterwegs sei, solle es nicht im Bereich der Burgstraße abstellen, um die Rettungswege nicht zu blockieren, sondern eine Parkmöglichkeit auf dem nahe gelegenen Stadtplatz suchen.

Dass der Kräutermarkt nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz wieder stattfindet, wird die große Fangemeinde der beliebten Veranstaltung sehr gefreut haben. Es gibt kulinarische Spezialitäten, Dekoratives und Nützliches. Neben Wachenheimer und regionalen Anbietern werden Stände aus Baden-Württemberg und dem Elsass erwartet. Die Waldameisen vom Waldkindergarten, die Pfadfinder und der „Saftladen“ stellen das Spaß- und Spielangebot für die Kleinsten auf die Beine. Der Heimatverein organisiert eine Kräuterwanderung.

Sekt verkosten und Geheimnisse lüften

Am Samstag und Sonntag feiert das Schloss Wachenheim mit einem Schlossfest den 25. deutschen Sekttag. Besucher, die es vor oder nach dem Kräutermarkt nach einem Gläschen Sekt gelüstet, können es sich im Hof der Sektkellerei gemütlich machen. An beiden Tagen gibt es Kellereiführungen im illuminierten Gewölbekeller.

Dabei können die Besucher unter anderem das Degorgieren live erleben, frischen Brut-Sekt verkosten und sich in die Geheimnisse der Flaschengärung einweihen lassen.

Am Sonntag erwartet die Gäste zusätzlich ein musikalisches Rahmenprogramm, das um 11.30 Uhr von der Stadtkapelle Bad Dürkheim eröffnet wird. Gegen 14 Uhr tritt Jens Huthoff mit Band auf. Kulinarische Leckereien bietet das Restaurant Cuvée 1888. Während die Kleinen von Mr. Kunterbunt unterhalten werden, können sich die Großen den perlenden Secco aus dem Dom-Perignon-Sektbrunnen schmecken lassen.