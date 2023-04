Zum 18. Mal richtet der Heimatverein den Kräutermarkt in Wachenheim aus. Am Sonntag, 7. Mai, können die Besucher von 11 bis 18 Uhr ins bunte Markttreiben eintauchen.

Wie gewohnt wird der Kräutermarkt auch in diesem Jahr wieder auf dem Marktplatz an der Kirche St. Georg und in der Burgstraße stattfinden. Über 50 Aussteller haben sich wieder angemeldet, teilt Benedikt Kranz vom Heimatverein mit. Der Verein freue sich, dass sich wieder viele Helfer und Sponsoren an der Ausrichtung des Markts beteiligen. Die Aussteller bieten den Besuchern nicht nur Kräuter, sondern auch Stauden, Obst und Gemüse, Blumen, kulinarische Spezialitäten, Dekoratives und Nützliches an. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Für Kinder und Jugendliche gibt es wieder Spiel- und Spaßangebote vom Waldkindergarten sowie von den Wachenheimer Jugendorganisationen „De Saftladen“ und den Pfadfindern. Bauernhoftiere kann man hautnah im Hof der Metzgerei Bergold erleben.