Mindestens 38 Anlaufstellen im Landkreis bieten kostenlose Schnelltests an: Darunter Ärzte, Apotheken und Kommunale Testcenter, teilt die Kreisverwaltung mit. Die kostenlosen Schnelltests dürfen alle Bürger ein Mal pro Woche machen. „Hiermit sind wir schon gut aufgestellt“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Die 38 Stellen seien die, die dem Kreis von den Kommunen gemeldet wurden, und die offiziell auf der Homepage des Landes corona.rlp.de/de/testen hinterlegt sind. Sie sind auf der Webseite des Kreises www.kreis-bad-duerkheim.de abrufbar. Zusätzlich zu den Ärzten und Apotheken haben die Kommunen eigene Testzentren aufgebaut. In den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim erfolge die Testung nur bei Ärzten und Apotheken. „Ich habe die Rückmeldung, dass dort die Kapazität auf diese Weise ausreicht“, so der Landrat.

Teststellen in Bad Dürkheim

Dr. Sabine Rahmann, Wasserhohl 19, Tel. 8680; Kathrin Wehner und Dr. Nadja Asbeck, Gerberstraße 5, Tel. 989086; Testzentrum der Apotheke am Obermarkt, Weinstraße Süd 1, Tel. 66708; Brunnen-Apotheke, Mannheimer Str. 16, Tel. 4620; Kur-Apotheke, Bahnhofsplatz 1, Tel. 989 844; Testzentrum der Stadt mit dem Evangelischen Krankenhaus, Stadion Trift, Jahnstraße, Tel. 607-6716 (alle mit Vorwahl 06322).

Teststellen in der VG Freinsheim

Kallstadt: Dr. Daniel Ayasse, Neugasse 20a, dr.ayasse@t-online.de, Tel. 06322 94490; Dr. Boris G. Breivogel, Freinsheimer Str. 73, Tel. 06322 20207. Weisenheim am Berg: Dr. Karl Deibel, Am Nussbaum 9, 67273 Tel. 06353 9597930. Weisenheim am Sand: Dr. Tanja Magin-Büchler, Bahnhofstraße 35, Tel. 06353 989198.

Teststellen in der VG Wachenheim

Wachenheim: Dr. med. Petra Kub-Csizi, Weinstraße 88a, Tel. 063221240; Praxis Robert Tesnau, Burgstraße 10, Tel. 06322 958770; Burg-Apotheke, Weinstraße 37, Tel. 06322 06322 989616. rhp