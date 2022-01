Mehrere Tempokontrollen hat die Polizei am Mittwoch im Landkreis Bad Dürkheim zwischen 8 und 10 Uhr vorgenommen. Bei der ersten Kontrolle überwachte sie An der Altenbach/Römerweg (in Wachenheim den Verkehr, wo Tempo 30 gilt. Bei der zweiten Kontrolle war in Erpolzheim der Abschnitt der Hauptstraße bei Feuerwehr und der Kita an der Reihe, wo Autofahrer ebenfalls höchstens mit 30 Stundenkilometern unterwegs sein dürfen. Bei der dritten Kontrolle überprüften die Beamten das Tempo-50-Limit in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand. Verkehrssünder gingen der Polizei bei den Aktionen nicht ins Netz.