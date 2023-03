Die Stadt Bad Dürkheim und die Verbandsgemeinde Wachenheim sind in den Kommunalen Klimapakt aufgenommen worden.

Das hat der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Wolf mitgeteilt. „Den ersten 50 soll nun eine intensive Beratung zuteil werden. Im Sinne des Klimaschutzes bin ich gespannt auf die Ergebnisse und den Ablauf der Beratungen.“ so Wolf, der im Landtag im Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität Obmann der CDU-Fraktion ist. Die beitretenden Kommunen wollen laut Defintion des Landes ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen forcieren. Außerdem bekennen sie sich zu den Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug will die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen fördern und begleiten.