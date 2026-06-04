In der letzten Ratssitzung wurde bekannt, dass der Umbau und die Erweiterung der Kita Ellerstadt rund 60 Prozent teurer werden. Grund: erhöhte Preise.

Bei der im Rahmen der Zuschussbeantragung aufgestellten Kostenrechnung durch das zuständige Planungsbüro Guhmann war man 2024 von rund 1,22 Millionen Euro ausgegangen. Inzwischen wurden die Fachingenieure mit der detaillierten Planung sowie den technischen Voraussetzungen beauftragt. In der Vorlage der Verwaltung steht, dass aufgrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung im Bereich der Energiekosten enorme Preissteigerungen festzustellen seien, besonders bei Materialien wie Edelstahl, der im Küchenbereich und bei den Lüftungsgeräten zum Einsatz komme.

Zudem hätten sich Vorgaben für den Bau geändert. So könne eine Kochküche mit Mensa nicht mehr ohne gesteuerte Lüftung betrieben werden. Man war davon ausgegangen, dass eine Abluftanlage reichen würde. Zur Sicherung der Barrierefreiheit müsse ein Hublift eingebaut werden. Eine erste Heizlastberechnung habe außerdem ergeben, dass eine neue Heizzentrale errichtet werden muss.

Neue Geräte für Spielplatz

Daraus ergebe sich eine extreme Steigerung in allen Bereichen und die geschätzten Kosten von nun 1,92 Millionen Euro. Die Honorierung der Fachplaner, die keine wesentlichen Einsparungsmöglichkeiten sehen, steige dabei automatisch mit. Fraktionssprecher Werner Scharpf (CDU) nannte diese Kostensteigerung „happig.“ Er kritisierte, dass die Ratsmitglieder immer nur punktuell über die gestiegenen Kosten informiert worden seien.

Gleichzeitig mit dem Bürgerhaus soll der Jugendtreff „Klick-Klack“ im Kellergeschoss saniert werden. Die Bauabteilung plane mit einem Budget von 7500 Euro, welches der Rat freigab. Ebenso bewilligte wurden 50.000 Euro für die Beschaffung und Montage neuer Spielgeräte für den Spielplatz beim Feuerwehrgerätehaus. Die Bürgerstiftung Helmut und Heidi Rentz möchte einen Defibrillator beschaffen, der mit Zustimmung des Rats im Bürgerhaus angebracht werden soll.