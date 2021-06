Bereits am 29. Mai wurden zwischen 11 und 18 Uhr zwei Kinderfahrräder am Bahnhof in Wachenheim gestohlen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Die beiden Räder waren an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert, das die Täter mit einem noch nicht näher ermittelten Werkzeug durchtrennt haben. Es handelt sich um ein weiß-rosa-farbenes Rad mit rosa Fahrradkorb und ein schwarz-lila-farbenes Rad mit schwarzem Korb. Die Räder waren rund 900 Euro Wert. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.