Die Polizei hat drei Fälle gemeldet, in denen Kinder in Wachenheim von einem fremden Mann angesprochen wurden. Die Kriminalpolizei Neustadt hat Ermittlungen aufgenommen, betont aber, dass es keinen Anlass zur Verunsicherung gebe. Doch wie sollten Eltern in einem solchen Fall reagieren?

Zwei Vorfälle haben sich seit Anfang Juni auf dem Spielplatz mit dem Piratenschiff in der Friedelsheimer Straße ereignet, ein weiterer vor dem Dönerladen in der Weinstraße. In allen Fällen