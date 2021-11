Mit dem Lions-Adventskalender werden unter den Käufern wieder etliche Preise verlost. Hauptgewinner bleiben jedoch bedürftige Kinder und Jugendliche.

Zum 14. Mal verkauft der Lions Club den Kalender, es gibt ihn für fünf Euro das Stück. Die Kalender sind durchnummeriert und fungieren damit gleichzeitig als jeweils ein Los. Für den guten Zweck wird mit einem „deutlich fünfstelligen Betrag“ gerechnet. „Der Erfolg dieses Kalenders bleibt ungebrochen“, freut sich der Club. Dank 82 Sponsoren habe die Attraktivität sogar noch erhöht werden können. So gibt es mit 573 Gewinnen 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnsumme erhöht sich um zehn Prozentpunkte auf 20.722. Die Auflage bleibt unverändert bei 3300 Stück.

Der Kalender wird ab Freitag verkauft. Die Mitglieder des Lions Clubs bieten ihn an den November-Wochenenden im HIT-Markt sowie in der Stadt am Römerplatz an. Außerdem liegen die Kalender bei zahlreichen Geschäften aus.

Noch fragen?

Die gezogenen Losnummern samt Preisen werden im Dezember wieder in der RHEINPFALZ veröffentlicht. Infos auch unter www.duerkheimer-lions-adventskalender.de.