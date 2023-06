Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tiefe Einblicke in Missbrauch und Vertuschung, ein Ex-Papst in Erklärungsnöten: Was in der katholischen Kirche passiert, führt derzeit vielerorts zu einem deutlichen Anstieg bei den Kirchenaustritten – auch in der Pfalz. Aber wie sieht es in der Region aus?

30 Euro kostet es in Rheinland-Pfalz, die Kirche zu verlassen. Gültig ist der Austritt dann bereits am kommenden Tag. Seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens im