Eine besondere Art einer Lesung präsentiert die Schauspielerin Coralie Wolff am Freitag, 18. September, und Samstag, 26. September, jeweils um 19 Uhr in der Ferienwohnung Noltenius in Wachenheim, Waldstraße 104.

In der Leseperformance „Karges Land – Große Hoffnung“ stellt Wolff Texte aus dem Buch „Frauen, Fische Fjorde“ von Anne Siegel vor. Dabei verbindet sie eine Lesung mit darstellerischen Elementen, auch Requisiten werden in die Präsentation eingebunden.

„Es wird sehr lebendig“, verspricht die Veranstalterin Friederike Beimborn. Mit ihrer in Wachenheim ansässigen Agentur WeinKunstPfalz hatte Beimborn einen Kultursommer Wachenheim mit mehreren Veranstaltungen geplant. Der überwiegende Teil des Programms ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Doch zumindest die Leseperformance „Karges Land – Große Hoffnung“ sei möglich, sagt Beimborn. Sie habe Coralie Wolff, die eine der Gründerinnen und Leiterinnen des in Mannheim ansässigen Theaters Oliv ist, den Vorschlag gemacht, eine Leseperformance zu dem Buch „Frauen, Fische, Fjorde“ zu entwickeln. Regie führt die freie Regisseurin und Schauspielerin Lilly-Ann Repplinger.

Schicksal & Leben dieser Frauen im Mittelpunkt

In „Frauen, Fische, Fjorde“ geht es um Auswanderungen, die wenig bekannt sind, nämlich um die deutscher Frauen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach Island. Dort lebten damals weitaus mehr Männer als Frauen, während es in Deutschland genau umgekehrt war. In „Karges Land – Große Hoffnung“ geht es um das Schicksal und das Leben von vier dieser Frauen.

Aufgrund der Corona-Regeln gibt es bei jeder der Veranstaltungen nur 15 Plätze. Karten können ausschließlich unter der E-Mail-Adresse info@theateroliv.de bestellt werden.