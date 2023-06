Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

30 erfolgreiche Romane hat die in Bad Dürkheim lebende Autorin Katrin Tempel bis jetzt geschrieben. Ihr neuestes Buch „Apfelblütenjahre“, das Anfang September erscheint, stellt sie am 8. September um 19 Uhr in einer Lesung in der Dürkheimer Stadtbibliothek vor.

Wieder einmal versteht es Katrin Tempel, das Leben differenziert beschriebener Charaktere einfühlsam vorzustellen und in einen zeitgeschichtlich abwechslungsreichen Hintergrund einzubinden.