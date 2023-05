Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über den Bau einer Biomasseverwertungsanlage, in der vor allem mit Trester und Gemüseresten Strom und Wärme erzeugt werden soll, wird in den politischen Gremien der Verbandsgemeinde Wachenheim diskutiert. Ein entsprechender Antrag kam von der CDU, die eine Machbarkeitsanalyse forderte. Was sagen Experten zur Energieerzeugung mit Trester?

Er habe sich mit einem Umwelttechniker bei der BASF unterhalten, dabei sei die Idee entstanden, sagt Stefan Heiser, Fraktionsvorsitzender der CDU, der bei dem Ludwigshafener Großunternehmen arbeitet.