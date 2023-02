[Aktualisiert um 10.55 Uhr] Wegen eines kleinen Fahrzeugbrands ist die Wachenheimer Feuerwehr am Dienstag um 15.50 Uhr in die Bahnhofstraße gerufen worden. Dort waren eine kleine Flamme und Qualm aus der Motorhaube aufgestiegen, als die 51-jährige Besitzerin ihr Auto starten wollte, teilt die Polizei mit. Ein 32-Jähriger, der den Vorfall beobachtete, habe geistesgegenwärtig reagiert und das Feuer mit einem Eimer Wasser gelöscht. Die 14 Feuerwehrleute, die mit einem Einsatzwagen angerückt waren, kühlten den Motorraum ebenfalls und stellten einen Kabelbrand als Brandursache fest. Anschließend sicherten sie die Unglücksstelle und verständigten ein Abschleppunternehmen. Um 17 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf 1500 Euro.